Ереван: вопреки протестам Саргсян выдвинут в премьер-министры

Армянские законодатели выдвинули Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, несмотря на волну протестов, участники которой обвиняют бывшего президента в захвате власти. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) и фракции Армянской революционной федерации (Дашнакцутюн) 16 апреля единогласно одобрили Саргсяна в качестве кандидата на эту должность. Парламент должен проголосовать по этому вопросу 17 апреля.

В течение последних четерых дней тысячи армян протестуют против выдвижения Саргсяна и заблокировали улицы в центре Еревана. Главный организатор протестов Николай Пашинян призвал к более масштабным "действиям гражданского неповиновения". Сейчас они уже парализовали движение в столице Армении.

Протестующие, многие с армянскими флагами, заполнили проспект маршала Баграмяна, который ведет к зданию Национального собрания, и одновременно заблокировали движение в этом районе. Кордоны ОМОНа сдерживают толпу от дальнейшего продвижения к парламенту. "В Армении происходит нечто беспрецедентное: тот же человек хочет стать лидером страны в третий раз. Мы не можем этого допустить", - сказал Пашинян, глава оппозиционной группы Civil Contract.

"Настало время освободить граждан Армении. С этим небольшим неудобством мы пытаемся спасти вас от большего неудобства, вызванного Сержем Саргсяном," - выкрикивал Пашинян толпе через мегафон.