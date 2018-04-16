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Ереван: вопреки протестам Саргсян выдвинут в премьер-министры

Столкновения участников протестов в Ереване с полицией

Армянские законодатели выдвинули Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, несмотря на волну протестов, участники которой обвиняют бывшего президента в захвате власти. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) и фракции Армянской революционной федерации (Дашнакцутюн) 16 апреля единогласно одобрили Саргсяна в качестве кандидата на эту должность. Парламент должен проголосовать по этому вопросу 17 апреля.

Из президентов в премьер-министры? Протест
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Из президентов в премьер-министры? Протест

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В течение последних четерых дней тысячи армян протестуют против выдвижения Саргсяна и заблокировали улицы в центре Еревана. Главный организатор протестов Николай Пашинян призвал к более масштабным "действиям гражданского неповиновения". Сейчас они уже парализовали движение в столице Армении.

Протестующие, многие с армянскими флагами, заполнили проспект маршала Баграмяна, который ведет к зданию Национального собрания, и одновременно заблокировали движение в этом районе. Кордоны ОМОНа сдерживают толпу от дальнейшего продвижения к парламенту. "В Армении происходит нечто беспрецедентное: тот же человек хочет стать лидером страны в третий раз. Мы не можем этого допустить", - сказал Пашинян, глава оппозиционной группы Civil Contract.

"Настало время освободить граждан Армении. С этим небольшим неудобством мы пытаемся спасти вас от большего неудобства, вызванного Сержем Саргсяном," - выкрикивал Пашинян толпе через мегафон.

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