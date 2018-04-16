Тереза Мэй: "Мы действовали в Сирии не по приказу США"

В британском парламенте выступила премьер-министр Тереза Мэй со специальным заявлением об участии Великобритании в недавней военной операции против режима Башара Асада. Резкую оппозицию этим действиям британского правительства высказали в последние дни лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и его сторонники.

Сирийский режим попытался скрыть последствия своих действий – применения химического оружия в городе Дума 7 апреля, заявила Мэй. По ее словам, действия Асада поддержала Россия.

Для сброса "бочковых бомб" в Думе применялись вертолеты, отметила Мэй, добавив, что именно с вертолетов обычно сбрасываются емкости с ядовитыми веществами.

Мы должны были действовать быстро, незамедлительно, наши попытки принять решение в результате дипломатических мер не привели к успеху, заявила Мэй.

Никакие меры не привели к тому, чтобы помешать сирийскому режиму совершить преступления против жителей своей страны, отметила Мэй. Поэтому участие в военной операции было и своевременным, и ограниченным по масштабу, направленным только на ликвидацию арсенала химического оружия, находящегося в руках сирийского режима, заявила премьер британского правительства.

Мы участвовали в операции не потому, что "подчиняемся приказам США – абсолютно нет. Мы это сделали, потому что это соответствует нашим национальным интересам", заявила Мэй.

С ответным заявлением выступил Джереми Корбин.

Первые слова Корбина были встречены шумом в рядах депутатов от правящей партии, после чего председатель парламента приказал всем присутствующим соблюдать дисциплину, не прерывать выступающего, не выкрикивать насмешки, напомнив, что премьер-министр была выслушана с подобающим вниманием и в уважительной тишине.

Корбин возобновил свое выступление, продолжая предъявлять премьер-министру жесткие упреки в том, что действия главы правительства не были должным образом обсуждены с другими политическими силами в Великобритании и с представителями тех государств, которые участвуют в сирийском конфликте на стороне Башара Асада.