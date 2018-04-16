Вашингтон и Лондон вскрыли "заражение роутеров по всему миру"

Соединенные Штаты и Великобритания в понедельник заявили, что поддерживаемые российским правительством хакеры заразили компьютерные роутеры по всему миру в рамках кампании кибершпионажа. В Вашингтоне и Лондоне утверждают, что эта кампания направлена на государственные организации, предприятия и операторов важнейших объектов инфраструктуры.

Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс объявил, что всякий раз при обнаружении "злонамеренной деятельности" в киберпространстве, будь то со стороны Кремля или других государственных субъектов, США будут давать отпор. Об этом сообщило агентство Reuters.