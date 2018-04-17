Лидеры "Большой семёрки" поддержали авиаудары по Сирии

Лидеры стран "Большой семерки" выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили использование химического оружия сирийским режимом и выразили единогласную поддержку авиаударам, нанесенным США и их союзниками в ответ на химическую атаку в городе Дума.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте канадского премьер-министра Джастина Трюдо, использование химического оружия является нарушением Конвенции о химическом оружии и представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Ответный ракетный удар главы государств "Большой семерки" называют "ограниченным, пропорциональным и необходимым" , поскольку он был нанесён "только после исчерпания всех дипломатических возможностей". При этом в документе подчёркивается, что страны "Большой семёрки" по-прежнему привержены дипломатическому решению конфликта в Сирии.

Министры иностранных дел "Большой семерки", собравшиеся в Оттаве, также выступили с заявлением, осуждающим отравление в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Главы МИД заявили, что солидарны с оценкой Великобритании, согласно которой с большой долей вероятности именно Россия несет ответственность заотравление, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения этому. Они призвали Москвусрочно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери.