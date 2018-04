В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии 2018 года – самой престижной американской награды в области журналистики и литературы.

В этом году, приз в категории "Служение обществу" получили журналисты газеты The New York Times и журнала The New Yorker за публикации, позволившие разоблачить сексуальные домогательства со стороны людей, занимавших высокое положение в обществе.

Сотрудники The New York Times и The Washington Post выиграли призы в категории "Национальные новости" за публикации о российском вмешательстве в американские выборы и действиях администрации Дональда Трампа.

Приз в категории "Международная журналистика" получили журналисты агентства Reuters за серию материалов о жестоких методах президента Филиппин Родриго Дутерте в борьбе с наркоторговлей.

Фотограф Райан Келли из газеты The Daily Progress выиграл награду в категории "Оперативные фотографии" за репортажи о столкновениях в городе Шарлотсвилль, штат Вирджиния.

Более столетия, Пулитцеровская премия вручается ежегодно в 21 категориях, за достижения в области журналистики (14 категорий), литературы, драматургии, истории и музыки (7 категорий).