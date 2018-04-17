СМИ: российским студентам за рубежом предлагают вернуться на родину

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) запустило проектпо созданию условий для возвращения на родинуроссийских студентов, обучающихся в Великобритании и других странах, "проявляющих недружественное отношение" к России. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Создатели проекта"Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" уверены, что значительное число обучающихся за рубежом хочет вернуться в Россию "по политическим причинам". Авторы инициативы утверждают, что это вопрос безопасности и попытка защитить молодых россиян от возможных провокаций. Вернувшимся студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО (вуз участвует в проекте и готов принять до нескольких сот новых студентов) или трудоустроиться, например, на Дальний Восток.

По данным Министерства образования и науки России на 2017 год, за границей учились около 60 тысяч российских студентов.

Опрошенные "Коммерсантом" студенты и эксперты в Великобритании говорят, что никакого давления не испытывают. В британском посольстве в Москве заявили, что "как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают с целью обучения или туризма", сообщает издание. Кроме того, большинство россиян после окончания обучения возвращаются домой, так как британские законы оставляют им мало шансов на трудоустройство, рассказала изданию глава образовательного проекта "Anglia Pro", докторант Университета Восточной Англии Наталья Мосунова.