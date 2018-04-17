Канада отзывает с Кубы семьи дипломатов

Министерство иностранных дел Канады сообщило, что отзывает семьи дипломатического персонала на Кубе, поскольку изучает "необычные симптомы, связанные со здоровьем", на которые жалуются сотрудники посольства в Гаване. 16 апреля Global Affairs Canada сообщила, что существует "непонятная ситуция" в отношении причин таинственных симптомов, обнаруженных у 10 человек, размещенных на Кубе.

Супруги, дети и родители дипломатов, которые сейчас находятся на Кубе, покидают страну, говорится в заявлении.

Американские дипломаты, находящиеся на Кубе, сообщали о подобных симптомах, начиная с 2016 года, когда Вашингтон выявил воздействие ультразвуковых устройств в отношении дипломатов. Бывший государственный госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что симптомы были результатом "целенаправленных атак", но не уточнял, кто может быть ответственным за них.

Куба отрицает участие в какой-либо вредоносной деятельности или утверждает, что ей не известно о ней. По словам кубинских властей, собственное исследование болезней не выявило того, что люди были намеренно отравлены. Канада сообщила 16 апреля, что американские и канадские специалисты, которые изучали пострадавших канадцев, высказали опасения по поводу "нового типа возможной черепно-мозговой травмы".

"Для лучшего понимания необходимы дополнительные исследования. Причина остается неизвестной, но возможно она была создана человеком", - говорится в заявлении. В заявлении отмечается, что тестирование качества воды и воздуха пока не выявило возможного объяснения симптомов.