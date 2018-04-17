Макрон предостерегает Европу от "искушений авторитаризмом"

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Европу об опасности искушения "авторитаризмом" внутри Европейского Союза и во всем мире. Макрон в своем выступлении 17 апреля перед Европейским парламентом впервые после его избрания в мае 2017 года предупредил, что идет "европейская гражданская война". Очевидно имея ввиду членов ЕС Венгрию и Польшу, Макрон сказал: "Существует увлечение нелиберальным, и оно всё время нарастает".

"Я не хочу принадлежать поколению лунатиков и не хочу принадлежать поколению, которое забыло свое прошлое", - сказал 40-летний Макрон в своем выступлении, в котором изложил свое видение будущего ЕС. По его словам, он хочет принадлежать поколению, которое будет защищать европейский суверенитет. "Мы боролись за его получение, и я не буду поддаваться никаким завихрениям в отношении авторитаризма", - сказал он.

Популистские партии выиграли выборы в Венгрии и Италии за последние недели. ЕС уже некоторое время находится в противоречии с правым правящим движением в Польше "Право и справедливость".

Макрон также предложил создать фонд ЕС для общин, принимающих беженцев, чтобы справиться с одной из самых острых проблем, вызывающих разногласия, с которой сталкивается ЕС с 2015 года. Выступление Макрона приветствовал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который сказал: "Настоящая Франция вернулась".