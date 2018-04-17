В Ереване полиция задержала не менее 29 активистов, которые протестуют против действий законодателей, которые выдвинули Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, что предоставит ему практически пожизненное правление. Несмотря на предупреждения властей о том, что они подавят беспорядки, сотни демонстрантов заблокировали улицы в центральном Ереване 17 апреля, через день после того, как десятки протестующих пострадали в результате столкновений с полицией, перекрывшей вход в парламент.

Рано утром на площади Франции в Ереване заместитель начальника полиции вручил лидеру протеста Николу Пашиняну уведомление о том, что протестующие нарушили законодательство о публичных собраниях и что власти решили прекратить демонстрации. Пашинян разорвал предупреждение, не прочитав его и заявил, что началась кампания "полного неповиновения". По соседству группа протестующих разбила лагерь на центральной улице.

Эти события усилили напряженность в преддверии парламентского голосования, которое, по словам критиков правительства, узаконит "захват власти" Саргсяном. Он покинул пост президента менее двух недель назад и в соответствии с измнениями в конституции стремится перейти на пост премьер-министра, которому будут предоставлены более широкие полномочия.

Саргсян впервые был избран президентом Армении в 2008 году и отбыл два срока, уйдя в отставку 9 апреля.