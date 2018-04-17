Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Путин и Меркель во время встречи в Москве 10 мая 2015 года

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин 17 апреля провели телефонные переговоры. Лидеры стран, как сообщается на сайте Бундестага, обсудили ситуацию в Сирии и согласились с необходимостью положить конец войне в этой стране.

На сайте Кремля указано, что Путин в разговоре с Меркель осудил ракетные удары по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции, а еще одной темой переговоров стал газопровод "Северный поток – 2", против строительства которого выступают несколько стран Евросоюза.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, связанным с разработкой химоружия. Это произошло после предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, жертвами которой стали десятки мирных жителей. Страны Запада обвинили в произошедшем президента Сирии Башара Асада и Россию, которая выступает на его стороне.

Кремль назвал ракетные удары "актом агрессии" и обвинил страны, которые их нанесли, в стремлении сорвать работу инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG