Меркель и Путин провели телефонные переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин 17 апреля провели телефонные переговоры. Лидеры стран, как сообщается на сайте Бундестага, обсудили ситуацию в Сирии и согласились с необходимостью положить конец войне в этой стране.

На сайте Кремля указано, что Путин в разговоре с Меркель осудил ракетные удары по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции, а еще одной темой переговоров стал газопровод "Северный поток – 2", против строительства которого выступают несколько стран Евросоюза.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, связанным с разработкой химоружия. Это произошло после предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, жертвами которой стали десятки мирных жителей. Страны Запада обвинили в произошедшем президента Сирии Башара Асада и Россию, которая выступает на его стороне.

Кремль назвал ракетные удары "актом агрессии" и обвинил страны, которые их нанесли, в стремлении сорвать работу инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).