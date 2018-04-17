Сбиты или не сбиты?! Эфир в 19:05

Кому верить - Пентагону или Минобороны РФ, когда речь идет о числе ракет, достигших целей в ходе удара сил коалиции? Можно ли получить достоверную информацию о боевых действиях сторон на территории Сирии, включая в том числе информацию о химических атаках? Обещанная военная помощь Сирии от РФ - это новый виток противостояния? Обсуждают Александр Гольц, военный эксперт (Россия), Хассан Аль-Хури, политолог (Сирия), Эрик Ширяев, профессор политологии (США). Ведущая Елена Рыковцева.

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