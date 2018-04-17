ФСИН Петербурга отрицает пытки предпринимателя, погибшего в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказания России отрицает сообщения о том, что бизнесмена Валерия Пшеничного пытали перед смертью в одном из СИЗО Санкт-Петербурга. Ранее "Новая газета" опубликовала материал, в котором утверждалось, что на теле предпринимателя обнаружены следы пыток. В пресс-службе ФСИН отказались комментировать подробности расследования гибели бизнесмена.

16 апреля "Новая газета" опубликовала материал, в котором были приведены результаты судебно-медицинской экспертизы. Согласно отчетам, у Пшеничного обнаружены следы от ударов током, многочисленные раны, а также перелом позвоночника. По версии медиков, бизнесмена задушили шнурком от его капюшона. В статье утверждается, что перед смертью бизнесмен отправил своей супруге записки, в которых просил "никому ничего не платить".

Пшеничного арестовали 18 января этого года. Предприниматель был фигурантом дела о хищении порядка 100 миллионов рублей у Министерства обороны при проектировании подлодок "Варшавянка". 5 февраля его обнаружили повешенным в камере СИЗО. Следствие считает, что это был суицид.