Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко допросили с использованием детектора лжи. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Предварительные результаты допроса станут известны через два дня. После этого судебные эксперты решат, надо ли провести еще один допрос. Какие вопросы задавали Савченко, неизвестно. Однако, как заявил ее адвокат, бывшая летчица "вела себя уверенно".

Савченко обвиняют в подготовке теракта, попытке насильственного свержения власти и покушении на жизнь государственных и общественных деятелей Украины. Депутата арестовали в конце марта. Савченко в знак протеста объявила голодовку.