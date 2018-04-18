У СБУ есть свидетель доставки наемников "ЧВК Вагнера" в Сирию

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что получила данные о переправке в Сирию бойцов российской частной военной компании, так называемой "ЧВК Вагнера" военно-морскими силами России.

В сообщении на сайте СБУ утверждается, что информацию украинским спецслужбам передал бывший российский военнослужащий - 23-летний уроженец Якутии Николай Коваленко, задержанный при попытке нелегально пересечь российско-украинскую границу. При себе у Коваленко был военный билет "с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии".

В ходе допроса он сообщил, что в 2015-2017 годах служил по контракту механиком космической связи на ракетном крейсере "Варяг". По его словам, в декабре 2015 года крейсер доставил из Владивостока в сирийский порт Тартус "30-40 человек в форме без опознавательных знаков", предположительно, бойцов "ЧВК Вагнер". С собой они везли "гуманитарный груз", напоминавший ящики с оружием. Возможно автоматами и гранатометами, предположил Коваленко. Он также рассказал, что команде крейсера, было категорически запрещено общаться с этими людьми.

Россия отправку частных военных контрактников в Сирию отрицает. Наемничество в России запрещено законодательством.



По данным издания Republic, в рядах российской "частной военной компании Вагнера" по состоянию на февраль 2018 года числятся 3602 человека. Расходы на "ЧВК Вагнера" за последние два с половиной года – с начала военной операции России в Сирии – составили более 16 миллиардов рублей. Финансированием "ЧВК Вагнера", по данным СМИ, занимается российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют другом президента Владимира Путина.

7 февраля наемники "ЧВК Вагнера" попали под удар антитеррористической коалиции США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Точное число погибших россиян неизвестно. Москва подтвердила гибель пятерых граждан России.