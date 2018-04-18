Госдепартамент: десятки тысяч человек задержаны в Китае, в Синьцзяне

Десятки тысяч человек задержаны в западном регионе Китая Синьцзян, что связано с притеснением уйгуров и других мусульманских меньшинств. Об этом сообщила в Пекине представитель государственного департамента США Лаура Стоун, исполняющяя обязанности заместителя помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. По её словам, массовые задержания в так называемых центрах политического перевоспитания "рисуют тревожную картину". Дипломат призвала китайские власти создавать "более прозрачные и подотчетные системы".

"Мы обеспокоены усилиями Китая по ограничению законных прав уйгуров и других мусульман в Синьцзяне", - сказала она. "Мы будем продолжать поднимать эти проблемы с китайским правительством и призывать к легитимному процессу в отношении задержания его граждан". Стоун сказала, что нехватка информации, поступающей из Синьцзяна, затрудняет получение точного числа задержанных, но они исчисляются "по крайней мере в десятках тысяч".

Местные власти в Синьцзяне в течение последних двух лет резко усилили меры по централизации и сокращению количества нападений, которые, по словам китайских властей, были совершены исламистскими сепаратистами. Правозащитники и диссиденты говорят, что контроль над религией, культурой и свободой передвижения в Синьцзяне стал сильнее, чем когда-либо. Поступают сообщения о задержаниях, в том числе за то, что люди выезжали за границу или были признаны слишком религиозными. Финансируемая правительством США Радио Свободная Азия заявила, что в январе более чем 120 000 человек находились в перевоспитательных учреждениях только в одном южном городе Кашгар.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Стуон, представитель МИД КНР заявила, что "все нации и народности в Синцзяне живут и работают в мире и довольны мирной жизнью". Представитель МИД КНР предостерег США от вмешательства во внутренние дела Китая.