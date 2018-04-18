Миссия ОЗХО не может попасть в Думу: сотрудников ООН в городе обстреляли

Сотрудники ООН, которые занимаются обеспечением безопасности миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии, во вторник попали под обстрел в городе Дума - месте предполагаемой химической атаки 7 апреля.

Об этом, как сообщают СМИ, заявил генеральный секретарь ОЗХО на заседании исполнительного комитета этой организации в среду. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что из-за проблем с безопасностью эксперты ОЗХО в среду, скорее всего, не смогут попасть в Думу.

США, Великобритания и Франция обвиняют власти Сирии и Россию в том, что они препятствуют экспертам в доступе к предполагаемому месту химатаки, в которой обвиняют войска сирийского президента Башара Асада. Страны Запада опасаются, что российские и сирийские военные, которые контролируют Думу, могут устранить свидетельства о химической атаке.

Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск еще в субботу, однако с тех пор так и не побывали в Думе.

Официальный Дамаск и Россия утверждают, что химическая атака была "постановкой", и обвиняют в ней, в частности, организацию "Белые каски". Эта организация, которая занимается помощью пострадавшим в районах, которые контролирует сирийская оппозиция, как сообщает в среду Reuters, передала миссии ОЗХО информацию, которой она располагает, включая координаты захоронения жертв атаки 7 апреля.