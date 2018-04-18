"Команда 29" выпустила игру "Гэбня" о взаимодействии с силовиками

Правозащитное объединение юристов и журналистов "Команда 29" выпустило бесплатный текстовый квест о взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов. Игра получила название "Гэбня". Она доступна в магазинах приложений Google Play и App Store.

В приложении герой сталкивается с такими ситуациями, как обыск, опрос, повестка, дача показаний, вызов государственного адвоката. В процессе игрок читает памятки о том, как вести себя с правоохранителями и защищать свои права. Эти памятки, как утверждает адвокат Иван Павлов, руководитель "Команды 29", помогут избежать очевидных ошибок в общении с сотрудниками правоохранительных органов и продержаться до встречи с адвокатом.

В квесте доступны два персонажа: студент и бизнесмен. В дальнейшем создатели приложения планируют добавлять новых персонажей и сюжетные линии.