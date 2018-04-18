Британия: медиарегулятор начал расследование в отношении RT

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom открыл семь расследований о программах российского телеканала RT. Медиарегулятор усмотрел в передачах RT нарушения принципа объективности - это касается как новостных, так и повседневных программ, выходящих на российском телеканале. Об этом сообщила Русская служба Би-Би-Си.

До недавнего времени претензии к ТВ-Новости - компании, которая обеспечивает вещание RT в Британии - не выходили за допустимые рамки, заявил регулятор.

Однако с момента отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, на телеканале RT отмечается значительное увеличение числа программ, которые требуют разбирательства на предмет возможного нарушения правил, установленных в Британии. Результаты расследования будут обнародованы в скором времени, говорится в сообщении.