"Молодая гвардия Единой России" создаст отряды для борьбы с оппозицией

"Молодая гвардия Единой России" планирует создать в каждом регионе страны группы для борьбы с оппозиционными движениями. Об этом со ссылкой на лидера "Молодой гвардии" Дениса Давыдова сообщает телеканал "Дождь".

По словам Давыдова, в первую очередь такие группы будут созданы в Москве, городах-миллионниках и "проблемных" для "Единой России" городах. Численность каждого отряда, как ожидается, будет составлять от 100 до 200 человек. Их будут использовать для организации митингов "по самым разным вопросам".

Цель проекта, как заявил Давыдов, – разрушение мифа о том, что оппозиция контролирует улицу. В ближайшее время "Молодая гвардия" проведет тренинги массовой мобилизации для своих сторонников, а также научит их проводить "силовые акции".

В настоящее время в десятках регионов России действуют штабы оппозиционера Алексея Навального. Они были созданы для агитации за политика перед президентскими выборами 2018 года. После того, как Навальному запретили баллотироваться, штабы начали кампанию по бойкоту голосования. После выборов сторонники оппозиционера продолжили проводить акции протеста. Из-за этого они регулярно сталкиваются с давлением со стороны правоохранительных органов.

"Молодая гвардия Единой России" была создана в 2005 году для "воспитания у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну". В апреле 2017 года движение пыталось организовать акцию в Барнауле. Для этого руководство "гвардейцев" предложило местным школьникам деньги и освобождение от уроков, отмечает издание TJournal.