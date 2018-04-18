Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о намерении провести досрочные всеобщие выборы 24 июня на год раньше запланированного. Объясняя своё решение 18 апреля, он заявил, что Турции срочно необходимо перейти "на исполнительное президентство". Эрдоган сказал, что он принял решение провести выборы раньше времени после разговора с главой националистической партии МХП Девлетом Бахчели, который неожиданно выдвинул идею досрочных выборов 17 апреля.



Турция переходит от парламентской системы к президентской, в которой президент будет иметь больше власти. Изменения вступят в силу после выборов. Ссылаясь на то, что он назвал попытками разжечь хаос в Турции, Бахчели, союзник Эрдогана, заявил, что "больше не следует откладывать выборы".

Следующие парламентские и президентские выборы должны были состояться в ноябре 2019 года.