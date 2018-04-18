ОЗХО не нашла следов вещества BZ в пробах с места отравления Скрипалей

В пробах, которые отобрали эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на месте отравления Сергея и Юлии Скрипаль, не было следов химического вещества BZ ("Би-Зет") из арсенала западных стран. Об этом говорится в заявлении главы ОЗХО Ахмета Узюмджю.

О том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери именно веществом BZ, которое разрабатывали США и Великобритания, заявил 14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сослался на выводы химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц. В самой лаборатории заявление Лаврова не подтвердили и заявили, что не сомневаются в правильности выводов британских экспертов.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в городе Солсбери 4 марта. Власти Великобритании обвинили в причастности к инциденту Россию. В Лондоне утверждают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическом веществе "Новичок", которое разрабатывалось в России. Позднее Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад, в котором говорится, что эксперты подтверждают выводы экспертов Британии. В закрытой части доклада приведена формула вещества, с помощью которого было совершено нападение.