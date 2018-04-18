В Петербурге прошла акция за честный и справедливый суд

Активисты движения “Весна” провели в Санкт-Петербурге акцию за честный и справедливый суд. Её участники провели у ограды петербургского Городского суда перформанс: девушка в черном, облаченная в судейскую мантию, имела вид жестокой победительницы, в руках у нее была книжка Уголовного Кодекса и плетка, а также поводок, на котором она держала девушку в белом, символизировавшую Правосудие или Фемиду.

​Один из организаторов перформанса, активист “Весны” Илья Гантворг считает, что судебная система в России "ежедневно попирает правосудие", поскольку каждый год в стране выносится менее одного процента оправдательных приговоров. В то же время только за последний год по политическим делам было осуждено более тысячи человек.

В качестве самых абсурдных приговоров активисты напоминают арест молодого человека во время митинга оппозиционера Алексея Навального "Забастовка избирателей", выставившего в окне своей квартиры желтую надувную утку. Также активисты приводят в пример аресты активистов перед выборами по "списку 20", составленном в Центре по противодействию экстремизму (Центр "Э").

Кроме того, участники акции призвали не забывать про пытки антифашистов в Пензе и Санкт-Петербурге, про набирающую обороты фабрикацию уголовных дел по поводу так называемого экстремизма. По мнению активистов, "судебная система в России в последние годы защищает не закон, а исключительно интересы коррумпированной власти".