Эрнст выступит соответчиком по иску Кашпировского к "Первому Каналу"

Генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста привлекли в качестве соответчика по иску советского психотерапевта Анатолия Кашпировского. Об этом сообщает агентство РАПСИ.

Кашпировский судится с "Первым каналом" из-за выпуска программы "Вечерний Ургант" от 31 января 2017 года. В этом выпуске ведущий Иван Ургант в качестве иллюстрации новости о том, что в Благовещенске бизнесмен за пять миллионов рублей продал "кота-экстрасенса", разместил на своем ноутбуке фотоколлаж, где в образе кота был изображен Кашпировский.

Психотерапевт требует опровергнуть сведения о продаже кота, а также выплаты компенсации в размере 500 тысяч рублей. Следующее заседание по иску состоится в Останкинском суде Москвы 30 мая.