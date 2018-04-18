Убийство словацкого журналиста будут расследовать международные эксперты

Убийство словацкого журналиста Яна Куциака будет расследовать международная следственная группа. Соответствующее соглашение в Гааге подписал Генеральный прокурор Словакии Яромир Чижнар. Созданию совместной следственной группы предшествовали переговоры между представителями Словакии, Италии, а также Европолом и Евроюстом.

Журналист Ян Куциак сотрудничал с международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности. Он расследовал связи словацких политиков с итальянской мафией. Тело Куциака и его подруги нашли в его загородном доме 25 февраля. После этого несколько членов кабинета министров Словакии подали в отставку.

Коллеги Куциака считают, что убийство журналиста связано с его профессиональной деятельностью. В частности, Куциак обвинял приближенных к премьер-министру Словакии Роберту Фицо бизнесменов и чиновников в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, связаны с неаполитанской мафиозной группировкой. Эти обвинения изучит международная следственная группа.