В Красноярске напали на журналистку издания "Сибирь.Реалии"

В Красноярске неизвестный напал на корреспондента проекта Радио Свобода "Сибирь.Реалии" Татьяну Лапрад. Нападение произошло, когда журналистка снимала на телефон, как полицейские переписывают паспортные данные участников учредительной конференции местного отделения "Открытой России". Нападавший попытался отнять телефон у Лапрад. Сотрудники полиции не предприняли никаких действий, неизвестный скрылся.

Перед нападением неизвестный представлялся помощником депутата. У "Сибирь.Реалии" есть фотография предполагаемого преступника. По факту произошедшего в полицию подано заявление о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. По этой статье в России предусмотрена уголовная ответственность, в том числе в виде лишения свободы сроком до 6 лет.