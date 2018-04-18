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Жители двух городов США сообщили о "нашествии" перекати-поля

Перекати-поле (архивное фото)

Жители города Викторвилл в Калифорнии и Вест-Джордан, штата Юта, сообщили о "нашествии" сорняка перекати-поле. Как сообщает издание The Washington Post, десятки домов оказались буквально засыпаны чертополохом.

Большое количество перекати-поля в американские города занёс сильный ветер из пустыни. Его скорость достигала 110 километров в час. Из-за завалов сорняка люди с трудом могли выйти из своих домов – горы из сухих растений превышали высоту двух метров.

Местные власти уже занялись расчисткой улиц. Есть опасения, что кроме неудобств перекати-поле может нести серьёзную угрозу безопасности –завалы сухого сорняка способны привести к крупным пожарам.

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