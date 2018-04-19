Эксперты отмечают рост использования Telegram в России после блокировки

Использование Telegram в России после блокировки мессенджера выросло. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании SimilarWeb.

Так, 16 апреля - в первый день блокировки мессенджера - у сайта telegram.org было один миллион двести тысяч посетителей из России, что на 27 процентов выше, чем в понедельник 9 апреля. При этом количество совершаемых за день скачиваний приложения Telegram для платформы Android выросло за неделю более чем в два раза — до более 102 тысяч загрузок.

Несмотря на блокировку в России мессенджера Telegram, им, как выяснил РБК, продолжают пользоваться в Государственной думе , Совете Федерации, Кремле и правительстве. Депутаты объясняют это необходимостью "проверить, как исполняется закон".

По-прежнему ведет свой Telegram-канал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Половина из 12 членов комитета Госдумы по информационной политике использовали мессенджер на этой неделе. Последнее сообщение в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел было опубликовано в вечером 18 апреля. Появлялись на этой неделе в мессенджере и высокопоставленные сотрудники Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. 18 апреля заходили в мессенджер 14 чиновников администрации президента.

В пятницу, 13 апреля суд в Москве принял решение немедленно ограничить доступ к Telegram в Росии по требованию Роскомнадзора за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. 16 апреля ведомство начал блокировать работу мессенджера. Всего Роскомнадзор в борьбе с Telegram заблокировал более 16 миллионов IP-адресов американских компаний Amazon и Google. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов. При этом сам Telegram остается доступным благодаря сервисам VPN и усилиям команды мессенджера по обходу блокировки.

Накануне Роскомнадзор провел встречу с представителями операторов связи, чтобы обсудить дальнейшие шаги по блокировке Telegram, однако "пока решения найти не удалось", сообщает "Коммерсантъ".