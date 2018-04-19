Президент Путин подписал закон о новой мере пресечения

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения в виде запрета на определенные действия, среди которых, в частности, управление автомобилем, звонки по телефону и использование интернета. Такую меру можно будет применять по решению суда в отношении подозреваемых и обвиняемых.

По решению судьи указанные запреты могут назначаться по одному или комбинироваться. Возможность наложения запретов допускается также при избрании таких мер пресечения, как залог и домашний арест. По мнению юристов, это может привести к нарушению прав и охраняемых законом интересов подследственных.

Запрет на интернет применяется до отмены или изменения меры пресечения.

При этом человек, которого коснется ограничение, по-прежнему сможет пользоваться телефоном для вызова экстренных служб, а также для общения со следователем. Суд, однако, может обязать сообщать о всех этих звонках.

Следить за соблюдением запрета будет Федеральная служба исполнения наказаний с помощью электронных браслетов и других средств контроля. Срок действия ограничений (от 12 до 36 месяцев) будет зависеть от тяжести преступления. В случае их нарушения суд может изменить меру пресечения на более жесткую, отправив нарушителя под домашний арест или в СИЗО.

Закон вступит в силу 28 апреля.