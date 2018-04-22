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Рожденные после СССР

Нужна ли демократия России?

Голосование на выборах президента России в Рязанской области

Когда тирания большинства способстует авторитаризму, а дебаты заканчиваются, не начавшись

Тиранию большинства, эффективность дебатов, границы личных свобод и общественных интересов обсуждаем с профессором МВШСЭН Григорием Юдиным, журналистом Антоном Красовским, руководителем проектов Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Юлией Баскаковой и аспирантом НИУ ВШЭ Альбертом Саркисьянцом.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 22 апреля в пять часов вечера.

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