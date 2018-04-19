Международный фестиваль и международная изоляция. Эфир в 19:05

Московский международный кинофестиваль открывается при почти полном отсутствии зарубежных гостей. Почему они неохотно едут в Россию? А также: фестивальная сцена как политическая трибуна. В гостях: режиссер Александр Гнездилов, кинокритик Юрий Богомолов, режиссер Евгений Гиндилис. Ведущая Елена Рыковцева.

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