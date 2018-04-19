В Белоруссии ужесточат регулирование СМИ и интернета

Нижняя палата парламента Белоруссии в первом чтении приняла поправки в закон о СМИ, которые ужесточают регулирование СМИ и интернета в стране. "За" проголосовали 98 депутатов, двое выступили "против". Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

Согласно поправкам, белорусские интернет-издания должны будут добровольно зарегистрироваться в качестве СМИ, иначе сотрудники этих изданий не будут считаться журналистами и не смогут пользоваться своими профессиональными правами, в том числе на защиту информационных источников и на работу во время массовых мероприятий. При этом даже на незарегистрированные издания будут распространяться обязанности и ответственность, предусмотренные для традиционных средств массовой информации.

Кроме этого, поправки дают властям Белоруссии право без решения суда блокировать социальные сети, если их владельцы не смогут ограничить доступ "определенных элементов". Вводится обязательная идентификация пользователей сайтов, в том числе комментаторов на интернет-форумах. Предполагается, что идентификация будет происходить с помощью SMS-сообщений. К блокировке сайта также может привести отсутствие модерации форумов.

Министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич, представляя поправки, заявил, что необходимость их принятия в закон о СМИ обоснована, в том числе "гармонизацией белорусского законодательства с законодательством России и Казахстана".