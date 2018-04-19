В Париже на акции против реформ Макрона произошли столкновения

В Париже на акции против реформ президента Франции Эммануэля Макрона произошли столкновения. Работники больниц, почты, госслужащие и студенты объявили общенациональную забастовку, в столице Франции прошел марш, в котором участвовали несколько тысяч человек, сообщает Международное французское радио.

Акция переросла в беспорядки, активисты начали громить витрины банков и риелторских агентств. Люди в масках бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Во Франции также протестуют работники транспортной сферы. Они выступают против реформы Национальной компании железных дорог, которая лишит ее работников ряда льгот. Многочисленные забастовки вызвали перебои с транспортом. Президент Эммануэль Макрон призвал железнодорожников "не брать людей в заложники" и не отменять рейсы.

По словам главы Франции, реформы помогут дать новый толчок экономике страны, а протестующие боятся перемен. Оппоненты реформ опасаются, что изменения приведут к массовым сокращениям работников бюджетной сферы.