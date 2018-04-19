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Дуров: несмотря на усилия властей РФ, Telegram остается доступным

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжает оставаться доступным для российских пользователей несмотря на усилия Роскомнадзора по его блокировке. По словам Дурова, за последние 4 дня власти России заблокировали 18 миллионов IP-адресов, но это никак не повлияло на работу Telegram.

Ситуацию вокруг блокировки мессенджера Дуров сравнил с фильмом "300 спартанцев". Действия пользователей интернета напоминают ему историю о жителях Спарты, которые "сражались в защиту свободы своих соотечественников".​

Роскомнадзор пытается ограничить доступ к Telegram за отказ его разработчиков передать ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей. В борьбе с мессенджером ведомство блокирует IP-адреса крупных таких американских компаний как Google, Microsoft и Amazon. От этого в России пострадали сотни онлайн-сервисов и сам Роскомнадзор.

Telegram до сих пор работает. Кроме этого, трафик мессенджера только вырос с момента начала блокировки. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) призвал компании Amazon, Google, Microsoft и Apple поддержать Telegram и позволить его разработчикам сменять IP-адреса без ограничений.

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