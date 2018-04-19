Провайдеров обязали с октября хранить трафик пользователей в течение 30 дней

Правительство России обязало провайдеров с 1 октября хранить весь трафик пользователей в течение месяца. Это требование входит в так называемый пакет "антитеррористических" законов депутата Ирины Яровой.

В частности, провайдеры должны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки и видео пользователей. В течение послеждующих пяти лет провайдерам придётся ежегодно наращивать емкости для хранения информации на 15 процентов.

Пакет "антитеррористических" законов депутата Ирины Яровой и члена Совета Федерации Виктора Озерова​ был подписан президентом Владимиром Путиным в июле прошлого года. Он должен вступить в силу 1 июля 2018 года.

19 января вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о возможном переносе вступления в силу требований "закона Яровой" о хранении трафика пользователей на несколько месяцев позднее. Собеседник издания "Коммерсант" рассказал, что речь идет об октябре 2018 года.