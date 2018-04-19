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Госдепартамент: РФ и Асад намеренно не пускают ОЗХО на место химатаки

Автомобили экспертов Организации по запрещению химического оружия в Дамаске, Сирия

Россия и правительство Сирии намеренно недопускают международных наблюдателей на место предполагаемой химической атаки в городе Дума, чтобы "продизенфицировать" территорию. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

Представители Организации по запрещению химического оружия пытаются попасть на место нападения в Думе с прошлой субботы, однако до сих пор им это не удалось. Наблюдатели опасаются за свою безопасность. Во вторник, 17 апреля представители ООН попали в Думе под обстрел.

США, Великобритания и Франция обвиняют власти Сирии и Россию в том, что они препятствуют экспертам в доступе к предполагаемому месту химатаки. В нападении обвиняют войска сирийского президента Башара Асада. Дамаск и Москва утверждают, что химическая атака была "постановкой", и обвиняют в ней, в частности, организацию "Белые каски".

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