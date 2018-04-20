"Как будто я это все украла". Пост Маргариты Симоньян вызвал волну насмешек

Утром 19 апреля главный редактор телеканала Russia Today опубликовала в Facebook пост, собравший рекордное количество комментариев.

Маргарита Симоньян

У меня болеют дети. Сын болеет прямо сейчас, и вообще они иногда болеют. Когда болеют сильно и внезапно, я вызываю им 'Скорую'. Вызывала бы платную, чтобы бесплатная досталась тем, кто не может платить, но платная едет очень долго, а когда у трехлетнего ребенка рвота и под 40, уже как-то не думаешь о социальной справедливости.

В общем, я вызываю бесплатную. И вижу этих людей - всегда очень уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и очевидно очень бедных - вот они поднимаются на второй этаж в комнату сына по дубовой лестнице в нашем хорошем доме в хорошем подмосковном поселке. И мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла. У этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка.

И я сую им, конечно, деньги, и всем нам неловко от этого, но, блин, хоть так.

Переживаю потом до утра, даже когда ребенок заснул и температура спала.

Я немножко жила при коммунизме, и мне это очень не нравилось.

Но так, как сейчас, мне не нравится тоже.

Фраза "как будто я все это украла" моментально превратилась в мем.

​Екатерина Шабуцкая

Мне кажется, пчелы что-то подозревают.

Наталья Маршалкович

Вы и украли-с

Марина Соколовская

Заметьте, это рассказ одного бюджетника о других бюджетниках.

Рустем Адагамов

Поразительно. Какое же бесстыдство писать вот так и не понимать, что это бесстыдство. На голубом глазу: «Как будто я все это украла». Боже.

Илья Заславский

Конечно, украла, пусть даже не сомневается!) ровно все то, что пошло на дезинформацию и пропаганду, взято за счет медицины и образования.

Аркадий Сохолуцкий

Какая «смешная» Маргарита. Так у неё это всё и есть потому что у других нет. У этих врачей на скорой - конкретно.

Или она создаёт такой высококачественный телевизионный продукт, что может позволить себе дубовый паркет и английские обои? Конечно же нет. Всё из бюджетных средств, как обычно. Как сама этого не замечает - не понимаю.

Вячеслав Некрасов

Если закрыть RT и направить эти средства на здравоохранение, то, возможно, врачам станет немного лучше ...

​Иннокентий Ездунов

Маргарита Симоньян, крайне стесняясь своей люстры и дубового паркета, вызвала к детям врачей из низшей касты.

У которых стоптаны ботинки и которые одеты бедно. И потом совала им деньги. Я думаю, рублей двести.

И говорит, что не она украла у врачей деньги, которые те должны получать.

А кто? Кому выдали 20 млрд рублей на пропаганду? Это почти половина медицинского бюджета Московской области, если что.

Будь моя воля, я бы лечил Симонян вместе со всей семьей исключительно корой дуба и боярышником.

Константин Спиридонов

Чего так распереживалась? Врачи придут домой, снимут поношенную обувь, и счастливо заснут под улюлюкание об искандерах.

"Как будто я их украла" - украла разумеется! И Лесин твой крал.

А самое главное что украли - вы украли будущее чужих детей.

Андрей Десницкий

Главный редактор телеканала Russia Today стыдится в своем блоге небогатых врачей со скорой, "как будто украла" у них свой комфорт и достаток.

Стыдится ли кто-то из них, что украл у нас наши права и свободы, нашу страну, наконец? Не думаю.

Многим комментаторам интонация поста показалась "барской".

Мария Слоним

Утром мажу бутерброд -

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот!

Владимир Плотников

Светлой души печаль. Новая аристократия сопереживает людям в плохой обуви. Такие тонкие и сложные чувства. Раньше было время - тоже тонко чувствовали, но потом наступил ветряный 1917-й и стало не до чувств.

Екатерина Беляева

Хороший дом в хорошем поселке, дубовый паркет, английские обои, винтажная люстра - столько в описании значимых для автора бытовых деталей, что невольно укачивает от пошлости. Вероятно, эти милые вещицы очень примиряют бойца передового отряда агитпропа с действительностью, но, вот незадача, периодически приходят усталые люди в дешевых башмаках из другой реальности....

Александр Плющев

Он был сторонником гуманных идей;

Он жил, не зная, что в мире

Есть столько ужасно одетых людей

Екатерина Королева

Но ведь дубовый паркет, английские обои, итальянская люстра - это ведь приметы такого барского стиля. А у хорошего барина холопы не должны ходить в плохой обуви и выглядеть заморенными. Это не может нравиться. Я понимаю барыню Маргариту. На въезде в элитный посёлок их должны же как-то переобувать, стричь, пшикать одеколоном и взбадривать!

Геннадий Смирнов

Вот я тоже, как дворового Максимку на конюшню пороть отправлю - так сердце от тоски замирает. Или третьего дня Наташку из деревни в баню с собой взял. Ну, суть да дело, а душа прям болит, просто разрывается. И стыдно, и некому руку подать. Как же, думаю, жизнь-то несправедливо устроена, Господи! Ведь они ж почти такие же люди как я, а вот поди ж ты.Только лафитом с холодной телятинкой и спасаешься. Боже, как грустна наша Россия, как сказал великий Сумароков. К Пасхе на церковь пять рублей пожертвую.

Александр Полежаев

Проблема элит в России в том, что они реально не понимают, кто они, зачем они и как должны себя вести.

Ольга Павлыгина

Потрясающее чванство. Комменты прекрасны. На месте этих врачей надо бы вернуться и бросить ей в рожу эти купюры благодарности.

Анна Голубева

Это очень неприятно - наблюдать, как люди в плохой обуви ходят по твоей хорошей дубовой лестнице. Надо, что ли, поделиться с Маргаритой контактами платной скорой, которая приезжает в ее хороший подмосковный поселок быстро

Парадокс в том, что "элита" вынуждена пользоваться той же инфраструктурой, что и "простые смертные" - вызывать бесплатную скорую в подмосковный коттедж, так как ближайшие платные клиники и платные скорые - в Москве.

Ася Патрышева

кстати, вот тоже проблема, что будь ты с деньгами, а медицину все равно приходится сложным образом добывать и при поселении учитывать удаленность, потому что "платная долго едет".

Холмогоров Егор

Грустный пост о том, что даже обеспеченный класс в РФ (ну не миллиардеры конечно, просто крупный медиаменеджер с 13-ю годами звездной карьеры) построил себе не Капиталистический Рай, а Совок с бобрами. Базовая инфраструктура стала только хуже, а никакой альтернативной на самом деле не завелось. "Платная едет очень долго".

Не прошли комментаторы и мимо "коммунизма", который довелось застать Маргарите Симоньян.

Ольга Баслер

Маргарита Симоньян "немножко жила при коммунизме", оказывается... Это она про что? Это она про какую страну? Хотя... может, лично она и жила. У нас страна необычных возможностей.

Елена Купряхина

Вызываю, ребята, я этих несчастных оставшихся от коммунизма, чтобы денег им дать. Вы не подумайте

Есть и мнение, что врачи скорой помощи не такие уж нищие.

Таня Талагаева

Я скажу, как врач и жена врача, именно что скорой помощи. Скорая не только по дубовым паркетам ходит, к сожалению, а по грязным, убогим, отвратительным притонам, где тараканы падают с потолка, про биологические жидкости уж молчу, потому на вызова надевают обувь, которую не жалко. Ничего общего с бедностью самих докторов. А пост, конечно, оч неприятный

Марина Ахмедова

Вообще, у нас в стране есть много магазинов дешевой обуви. Центр-обувь, например. Там нормальная обувь продается. Я не думаю, что у врачей Скорой не хватит денег на пару обуви там. Подозреваю, что посыл из поста следовать должен был такой - сердобольный человек со средствами умеет обратить внимание на чужую бедность и несправедливость. Но на самом деле, отчетливо прочитывается другое - у человека со спокойной совестью никогда не возникает чувства, что он свои деньги украл. Никогда.

Остерегайтесь подделок.

Платон Беседин

Марина Ахмедова пишет, что пост этот саморазоблачительный, что и врачи могут себе нормальную обувь купить, и что у человека со спокойной совестью никогда не возникает такого чувства, что он свои деньги украл. Никогда такого чувства не возникает.

А, по-моему, возникает. Особенно у русского человека. Потому что русского человека всегда тяготило богатство. Оно воспринималось им не как достижение, не как успех, а как тяжкий крест. Богатство как наказание. Потому и жертвовали купцы. Богатый равнялось несчастный, тот, кому перед Богом отвечать больше других. Было так, а сейчас не знаю. Ведь не тяготятся Дерипаска и Сечин, и чувства беспокойства у них не возникает. Спокойна ли их совесть? Или просто у них её нет?

Чувства Симоньян, если они искренние, вызывают уважение. Потому что иначе нельзя. Потому что наш человек – совестливый человек, прежде всего. А совесть всегда неспокойна, она жаждет не этого мира, но мира лучшего, ища, как преобразить мир этот. А преобразить его можно только, когда за близкого не всё равно, и помочь ему нужно.

Тяготится ли своим богатством Игорь Сечин - вопрос, который волнует нынче многих.

Иван Давыдов

Игорь Сечин

Вчера в 14:27

Доступно для всех

Душа болит прямо сейчас. Когда душа начинает болеть вот так – сильно и внезапно, я вызываю клоунов. Вызвал бы Эрнста, вдруг те, которые попроще, понадобятся горемыкам каким-нибудь, - Бастрыкину или Патрушеву. Но Эрнст перед Вовой, сказали, кривляется, а когда такая тоска, уже как-то не думаешь о социальной справедливости.

В общем, я вызвал Маргариту Симоньян. И вижу эту женщину – платьишко на ней тысяч за двести. Этих, как их. От которых Дерипаска после санкций стал сигары прикуривать. Точно, рублей. Мы такие на тряпки покупаем. Иллюминаторы на яхте протирать. Туфельки какие-то. Подошвы красные. Ну, может, это клоунам так положено. Хвост бобровый изо рта торчит, слюнка капает. Не доела, видно. Бедненькая. На вызов торопилась.

И так стыдно мне стало. За дворец из каррарского мрамора. За ручки дверные из платины. За пол слоновой кости. За горлышки соловьев, которые на завтрак подали под соусом из мозгов дальневосточного леопарда. За ботинки из щечек младенцев. Такие мягкие, такие удобные. За отдельный бассейн с водкой для Мишки Леонтьева.

Как будто я это все украл. У этой нищей, оборванной женщины, приехавшей развеять мою тоску.

Кто-то ругает Симоньян за то, что та дает взятки людям при исполнении служебных обязанностей, а кто-то, наоборот, считает, что и такое перераспределение дохода - уже благо.

Елена Ближенская

Обалдеть, пропагандистским каналом руководить - это, значит, окей (там ещё про бюджет Кеосаяна пишут, но я не знаю, поэтому голословно говорить не буду) - а положить фельдшеру скорой в карман немного денег - это зло мирового значения конечно.

Стыдно ей...

Даже совсем нищие люди дают скорой по 100-200 рублей.

Алексей Цибин

Хорошо же, состоятельная гражданка России задумалась над социальным неравенством и внесла свою лепту. Прочий же русский бизнес жрет в три горла и ещё и самых низких в мире налогов платить не хочет

Универсальный ответ критикам Симоньян - "все вы ей просто завидуете".

Юлия Витязева

Одно из самых сильных человеческих чувств - это зависть. Которая и стала главной движущей силой тех, кто ядовито и зло начал обсуждать и осуждать Маргариту. Парадокс, но большинство из «судей» сами отнюдь не последний кусок доедают. Но про свои дубовые лестницы они молчат, не желая привлекать внимание налоговой инспекции.

Симоньян же, напомню, руководит одним из крупнейших информационных медиахолдингов. Да и муж у неё не бедный человек. Так что на свою дубовую лестницу она заработала. Причём, упорным и в последнее время титаническим трудом.

Но, к большому сожалению, не все трудятся на благо России так, как это делает Маргарита и, как следствие, не все готовы ей простить ее достаток. О котором она, вот нехорошая, ещё и имела наглость упомянуть.

Вечером того же дня Маргарита Симоньян объяснила в эфире "России-1", в чем заключается титанический труд RT.

Роман Подгаевский

Давайте все посочувствуем Маргарите, ей так трудно сейчас. Я думаю, загородный дом с винтажной итальянской люстрой не такая уж и большая компенсация за её важный труд. Она ведь для всех нас старается, в том числе и для тех плохо обутых врачей, которые работают на бесплатной скорой.

Карина Орлова

Редкого ума и красоты женщина, Маргарита Симоньян написала пост сочувствия к врачам скорой помощи за то, что на них у государства денег не хватает, потому что бюджетные денежки пошли на ковры, бобры и английские обои для удовлетворения тонкого провинциального вкуса Маргариты.

Товарищи, а хотите сделать гурману и эстету, а также по совместительству пропагандисту Маргарите Симоньян плохо?

Перестаньте писать и рассказывать, какое RT зло, как оно на Западе расплодилось, как с ним надо бороться.

Никто на Западе это RT <вообще> не смотрит, кроме кучки маргиналов. Нет у канала ни рейтингов, ни влияния, ни десятков миллионов аудитории.

Пару лет назад The Daily Beast сделал шикарный репортаж о том, как Симоньян врет про рейтинги и дает фальшивые результаты замеров. RT в США даже не замеряют, как выяснилось, потому что канал не проходит порог отсечения для замеров.

Вот где Маргаритка <обделалась> бобрами и начала истерику в твиттере: на кону стояли бюджетные деньги (те самые, которые недополучают врачи скорой в стоптанных башмаках).

Понимаете, в чем штука, как и 99% всех проектов в России, RT было задумано с одной целью - распил бюджета (Для тех кто не совсем понял про RT, посмотрите на Матч-ТВ).

Сделали <дрянь никому не нужную>, а не читающего по-английски дядю Вову жестко <обманывают>.

Пишите уже правду: RT проект провальный, все конспирологи давно ушли на Fox News, Breitbart и InfoWars.

Так, гляди, и бюджет заберут, и Маргаритка без ковров-бобров останется.

Может, бюджет RT все же можно было бы употребить на благие цели? Этим вопросом задается Анна Данилова, главный редактор сайта Правмир, в открытом письме Маргарите Симоньян:

Уважаемая Маргарита, вы возглавляете самую крупную национальную медийную корпорацию, информационное агентство «Россия сегодня», вещаете за границу. Ваши медийные возможности (бюджет, по данным СМИ, в 2018 году 6,8 млрд рублей только у агентства “Россия сегодня”) существенно выше, чем у большинства средств массовой информации в стране.

Вы обладаете всеми средствами для того, чтобы по-настоящему качественно привлечь внимание всего общества к проблемам врачей, преподавателей, пожарных.

Если завтра тему возьмет “Россия сегодня”, то все узнают о том, как мало получают врачи и как трудно им работать, как не налажен допуск в реанимации и нет ИВЛ, как нет по России нормальных онкоцентров для детей, как неверно работает сама система ОМС. Если завтра начать широкомасштабную дискуссию, к которой можно будет привлечь многих врачей, то существующие проблемы будут видны особенно ясно, а пути решения – достаточно четко.

Через несколько недель Дума и Правительство будут рассматривать законопроект о запрете импорта лекарств из США и других стран. Почему это будет иметь страшные последствия, врачи объясняют очень ясно.

У скорой, которую вы тоже вызываете домой к своим детям, тоже не будет важнейших препаратов. На портале «Россия сегодня» не вышло ни одного внятного разбора ситуации (кроме параграфа в этой заметке). Напишите, донесите проблему до всех. Мы готовы помочь с темами и экспертами.

Даже у маленьких нишевых СМИ получается сделать очень много. Даже отдельные блогеры с друзьями умудряются собирать деньги на аппаратуру в сельские больницы.

Вы можете изменить очень многое.

Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы врачи могли достойно работать, люди имели доступ к хорошему лечению, а нам – журналистам – не было бы стыдно.

Екатерина Винокурова

Анна Данилова всегда умеет находить верные слова. У нее отличное письмо Маргарите Симоньян. Маргарита ведь может помочь, чтобы увеличивали не страховку чиновников на лечение за рубежом, а зарплаты нашим врачам на скорой помощи. А еще Маргарита может помочь сделать так, чтобы всех российских детей и взрослых не начали убивать, как это хотят сделать депутаты Госдумы, предлагая запретить американские лекарства, "для которых есть отечественные аналоги". Нет для лекарств аналогов. В интересах наших больных и взрослых и детей, иметь доступ как можно к большему спектру лекарств. С другой стороны есть просто депутаты, которые хотят стать серийными убийцами. Если Маргарите Симоньян небезразлична - действительно, а не на пять минут - судьба российских врачей и их пациентов, она знает, что делать.

Владимир Сионихин

"У меня болеют дети". О, подумал я, Марго в открытую сейчас станет мочить запрет иностранных лекарств.

Но она всего лишь решила похвастаться дубовым паркетом, английскими обоями и винтажной итальянской люстрой.

"Как будто я это все украла".

Именно.

Иван Преображенский

Думаю, ответа не будет. Хотя уровень идиотизма сейчас таков, что после того, как Симоньян нажалуется своему партнеру по сбору грибов, ответ может оказаться самым неожиданным. И неприятным :(

Дети детьми, а Америке нельзя отдавать ни пяди, считают "патриоты".

Егор Холмогоров

Собственно очень простая и понятная история о том, почему с либеральной общественностью никакой общегуманистической каши не сваришь.

Маргарита Симоньян пишет о тяжелом положении врачей скорых.

Ей отвечает Анна Данилова (главный либерал-православный ресурс "Правмир"): - Сочувствуете врачам скорых - выступите против эмбарго на импорт американских лекарств!

И вот любой диалог так, сводится к лоббированию интересов Святой Украины и Святых США.

- Надо, пожалуй, бабе Любе пенсионерке помочь, пенсию поднять.

- Помоги бабе Любе, отдай Украине Крым! Героям слава!

И так ВСЕГДА, Без исключений.

Итог подводит ​Татьяна Фельгенгауэр:

Маргарита Симоньян и врачи «Скорой помощи», Цифровое сопротивление, ГД, готовая убить всех, лишь бы США в очередной раз объявить врагом, памятник Путину, Слуцкий, который плевать хотел на все нормы приличия и закона, аресты, СИЗО, пожары, твиты американского президента, самолеты с кокаином, КНДР, Скрипали...

У меня все чаще возникает ощущение, что это происходит не на самом деле. Что это такое бесконечное «Шоу Трумана». Что просто сценаристы пошли вразнос - надо же рейтинг держать.

Но что-то подсказывает мне, что вырваться из этого съемочного павильона не получится.