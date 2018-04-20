КНДР на переговорах не будет требовать вывода американских войск

Пхеньян не будет настаивать на выводе американских войск из Южной Кореи как непременном условии превращения Корейского полуострова в безъядерную зону. Об этом в четверг сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, у которого через неделю намечена встреча в демилитаризованной зоне с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном.

Пхеньян настроен на стопроцентную денуклеаризацию и не выдвигает требований, которые Вашингтон считает неприемлемыми, заметил Мун Чжэ Ин.

КНДР никогда прежде не отступала от позиции, что США проводят “враждебную по отношению к ней политику“ и поэтому любое соглашение, гарантирующее её безопасность, немыслимо без полного вывода американских войск с полуострова.

Соединенные Штаты держат в Южной Корее 28 тысяч военнослужащих плюс примерно такой же контингент размещен в Японии и на Гуаме. Дважды в год, весной и осенью, американские и южнокорейские военные проводят совместные учения, против которых Северная Корея всегда резко протестовала, усматривая в них прикрытие подготовки массивного вооруженного вторжения.