Организация ЭТА извинилась перед жертвами своей вооруженной борьбы

Организация басков-сепаратистов ЭТА принесла официальные извинения родственникам погибших и пострадавшим в результате вооруженных акций, которые она предпринимала в борьбе за независимость Страны Басков.

"Мы осознаем, что за долгие годы вооруженной борьбы мы принесли людям много страданий... Мы приносим искренние извинения" - говорится в заявлении от имени ЭТА, опубликованном в пятницу. Как ожидается, спустя несколько недель организация официально объявит о своем роспуске.

Леворадикальная организация ЭТА была создана в 1959 году с целью борьбы за независимость Страны Басков и против диктатуры тогдашнего испанского правителя Франсиско Франко. Члены организации совершали как вооруженные нападения на полицейских и госслужащих, так и теракты, от которых страдали мирные жители. Пик вооруженной деятельности ЭТА пришелся на 1960-70-е годы, когда ее жертвами стали сотни людей. В последние годы ЭТА постепенно отходила от вооруженной борьбы, а в 2017 году официально передала властям остававшиеся в ее руках арсеналы оружия.