Роскомнадзор на Google Maps переименовали в Роскомпозор

Российские интернет-пользователи устроили атаку на сервис Google Maps, чтобы изменитьинформацию о Роскомнадзоре. Так, главное здание ведомства на Китайгородском проезде в Москве они переименовали в Роскомпозор, а вместо часов работы указали: "Закрыто навсегда". Об этом сообщает "Медуза".

В ходе атаки в ночь на 20 апреля пользователи также изменили категорию учреждения — на "гей-бар" и "психоневрологический диспансер". Однако утром в пятницу вновь появилось указание, что Роскомнадзор это "Государственное учреждение".

Кроме того, пользователи оставили Роскомнадзору десятки негативных отзывов, из-за чего его рейтинг снизился до 1,2 из 5. В раздел с фотографиями, сделанными в учреждении, они загрузили коллажи с людьми, похожими на террористов, позирующими на фоне флага с логотипом мессенджера Telegram, а также фото обложки книги "Что такое терроризм" и видео с кошкой. Атаке подверглись и другие представительства Роскомнадзора, сообщает издание.

С 16 апреля в России по решению суда блокируют доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ним. Заблокированы почти 20 миллионов адресов. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать.