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"Победа" планирует закупить для своих самолетов "стоячие" кресла

Самолет авиакомпании "Победа" (иллюстративное фото)

Российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" планирует закупить для своих самолетов "стоячие" кресла, которые внешне напоминают седло. О возможной закупке таких сидений со ссылкой на источники в "Победе" сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, лоукостер закажет новые кресла, если они пройдут необходимую сертификацию. С помощью "стоячих" сидений компания намерена увеличить количество пассажиров в самолете, сократив пространство между рядами.

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