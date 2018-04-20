Российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" планирует закупить для своих самолетов "стоячие" кресла, которые внешне напоминают седло. О возможной закупке таких сидений со ссылкой на источники в "Победе" сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, лоукостер закажет новые кресла, если они пройдут необходимую сертификацию. С помощью "стоячих" сидений компания намерена увеличить количество пассажиров в самолете, сократив пространство между рядами.