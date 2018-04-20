Володин: за соблюдение санкций США против России будут наказывать

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил о необходимости запрета на исполнение санкций США на территории России. По словам Володина, "руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств" при работе в России недопустимо. Как сказал Володин, за такие действия может быть введена уголовная ответственность, сообщает РИА Новости.

Что именно председатель Госдумы имеет в виду под "исполнением санкций" и по какому закону будут наказывать людей, нарушающих запрет, Володин не уточнил.

Соединенные Штаты с 2014 года последовательно ввели ряд ограничений по отношению к России, как персональных, так и секторальных. В частности, санкции грозят компаниям, которые будут работать в аннексированном Россией Крыму. Ряд крупных российских компаний, включая банки, в Крыму не работает, при этом, например, глава Сбербанка Герман Греф прямо объяснял нежелание крупнейшего российского банка открывать филиалы в Крыму опасением попасть под санкции.

Министр финансов США Стивен Мнучин накануне заявил, что последний раунд санкций, введенный 6 апреля, достиг ожидаемой цели. Мнучин не исключил ужесточения санкций в отношении России в будущем.