Главный вокзал Берлина был эвакуирован из-за бомбы времен войны

В Берлине из-за обнаруженной в среду при строительных работах неподалеку от Главного вокзала 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны в пятницу была проведена эвакуация Главного вокзала. главный вокзал столицы Германии был запланировано эвакуирован. Движение поездов через главную станцию германской столицы было полностью остановлено во всех направлениях с 10 утра на более чем три часа. К началу работ по обезвреживанию бомбы из ближайших к вокзалу жилых и рабочих правительственных зданий в соответствии с планом было эвакуировано 10 тысяч человек. Необходимость эвакуации самого вокзала коснулась еще 300 тысяч пассажиров поездов, которые были направлены в объезд.

В 13 часов 19 минут вырезанный из бомбы струей воды взрыватель был уничтожен специальным подконтрольным мини-взрывом, и движение поездов начало восстанавливаться, a эвакуированным из зданий людям было разрешено возвращаться в свои квартиры и на рабочие места.

Обезвреженная бомба, точнее уже не бомба, а емкость со взрывчаткой, будет вывезена и взорвана в безопасном месте.

Главный вокзал Берлина был эвакуирован впервые, но для берлинцев подобные эвакуации в принципе не редкость, так как в берлинской земле лежит еще лежит не менее 3 тысяч таких невзорвавшихся «подарков» с неба: бомб, гранат и тому подобного. Это остатки 45 тысяч тонн бомб, сброшенных на Берлин с 1939 по 1945 год.

Обезвреженная в пятницу бомба - одна из крупных. По сведениям полиции, в 2017 году в Берлине, в котором постоянно идет большое строительство и рытье котлованов ведется с большой осторожностью, было обнаружено и обезврежено бомб общим весом 33 тонны, среди них 9 бомб весом более 50 килограмм. В 2016 году было обезврежено 27 тонн, а в 2015 году 24,8 тонны взрывчатки периода Второй мировой войны.