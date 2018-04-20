Ульяновский фермер собирается накормить россиян "Новичком"

В последние дни по Сети распространяются фотографии подсолнечного масла под названием "Новичок", которое собрался производить Алексей Якушев, фермер из Ульяновской области. Масло в этой упаковке еще не поступило в продажу: бизнесмен ожидает одобрения со стороны надзорных органов, сообщает "МК". Пробная партия представлена на сельскохозяйственной выставке "Сделано в Ульяновской области - 2018".

В интервью сайту "Русская весна" фермер рассказал, что ему "понравился продукт", который описывали в новостях, но он "не нашел его в магазинах, поэтому решил произвести сам":



Радиостанции "Говорит Москва" Якушев заявил, что хочет поставлять масло в том числе в Великобританию:

Пусть отведают “Новичка”! Тем более, у нас действительно хорошая продукция: без удобрений и химии сделанная. Я думаю, что им понравится.

У многих пользователей Facebook остроумие фермера понимания не вызвало. Пост на странице "Экофермы Якушев", где предлагается обсудить новую упаковку, быстро оброс негативными комментариями.

Артем Иванов

...Назвать масло "новичок", с отсылкой к смертельному яду, это совсем глупо. Первая мысль - сам пей свою отраву.

Зося Синицына

Следующим будет прохладительный напиток "Чай с полонием", хит лета 2018 года

Сергей Питерский

Осталось работникам ЭкоФермы Якушев отправить своих детей на летний отдых в ГУЛАГ, для полной гармонии так сказать

Nata Lina

Качественный продукт не нуждается в рекламе такого низкого пошиба

Многие также не поленились поставить странице "Экофермы Якушев" самую низкую оценку в разделе рейтингов - "единицу".

Товары экофермы рекламируются слоганом "Продукты для долгой жизни".