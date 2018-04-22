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Парщиков: легенда. Эфир в 18.05

Алексей Парщиков, Кельн, 2004

Вышла книга избранных стихотворений и поэм Алексея Парщикова "Минус-корабль"

“Я жил на поле Полтавской битвы”, “Днепровский август”, “Нефть”, “Сила” и “Деньги”. Личность мыслителя, исследователя, поэта, фотографа. Тексты, выявляющие невидимый мир. Поэт интенсивности и телесности, аналитических медитаций и человеческой теплоты. Парщиков как герой культурного сопротивления и персонаж позднесоветского андеграунда. Почему метафизические стихи читались советской цензурой как запретные? Парщиков как американец и европеец, модернист и экспериментатор, переводчик и эссеист. Жизнь в контексте европейского художественного авангарда ХХ века. Украинская тема и образность в корпусе текстов автора. Поэзия должна понимать себя в рамках развития современного искусства, считал Алексей Парщиков.

Поэты, переводчики, эссеисты Татьяна Щербина, Андрей Тавров, Евгений Осташевский, писатель Александр Иличевский, философ Михаил Ямпольский, литератор и издатель Дмитрий Волчек.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

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