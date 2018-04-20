Умер шведский диджей и продюсер Авичи (Тим Берлинг)

Шведский диджей и музыкальынй продюсер Тим Берглинг, известный под сценическим именем Ави́чи, умер 20 апреля, сообщило агентство Reuters. По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов

Тим Берглинг родился в 1989 году в Стокгольме. Он начал карьеру, сделав ремикс на музыкальную тему из видеоигры Lazy Jones.

13 сентября 2013 года Авичи выпустил свой дебютный студийный альбом True. В марте 2014 года Авичи был госпитализирован из-за тяжелого заболевания. 2 октября 2015 года Авичи выпустил свой второй студийный альбом под названием Stories. В марте 2016 года Авичи объявил об окончании публичных выступлений и туров. В прошлом году он выпустил выпустил мини-альбом AVĪCI, состоящий из 6 композиций. 20 апреля 2018 года Авичи скоропостижно скончался в Омане. По предварительным данным, причиной смерти стал панкреатит.