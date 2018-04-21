Telegraph: у полиции есть подозреваемые в отравлении Скрипаля, они в России

Британская полиция и спецслужбы идентифицировали главных подозреваемых в отравлении в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они находятся на территории России. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Имена подозреваемых газета не называет, однако подчеркивает, что в последнее время в расследовании покушения на Скрипалей произошел "прорыв". Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, а также списки пассажиров, прилетавших в Британию, а затем покинувших ее. На основании этих и других данных были вычислены предполагаемые подозреваемые.

Газета подчеркивает, что у полиции могут возникнуть трудности, если она обратится к России с запросом не только о выдаче, но и о допросе подозреваемых - как это произошло с подозреваемыми в убийстве в Лондоне Александра Литвиненко.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта. Оба выжили после покушения - бывший агент ГРУ продолжает лечение в больнице в Солсбери, Юлия оттуда выписана, однако не общается с прессой, и ее местонахождение не раскрывается. Установлено, что они отравлены нервно-паралитическим ядом "Новичок", который, по ряду свидетельств, производился в СССР и России. Британские власти прямо обвиняют Москву в причастности к отравлению Скрипалей. Россия это отвергает.