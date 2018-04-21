Госдепартамент выпустил доклад о правах человека на территории Украины

Госдепартамент США опубликовал доклад о нарушениях прав человека на Украине. Он посвящен как ситуации с правами человека на территории, подконтрольной властям Украины, так и в аннексированном Россией Крыму и районах Донбасса, находящихся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.

В документе в числе наиболее серьезных нарушений прав человека на территории, подконтрольной Украине, отмечены внесудебные убийства и похищения людей в зоне конфликта в Донбассе, пытки, тяжелые условия содержания в тюрьмах и других местах лишения свободы. Также Госдепартамент отмечает "широко расространенную коррупцию" в органах госуправления, случаи цензуры, в том числе блокировка веб-сайтов, насилие по отношению к этническим меньшинствам и ЛГБТ, неспособность правительства привлечь к ответственности виновных в насилии в отношении журналистов и антикоррупционных активистов. Отмечено, что до сих пор не привлечены в ответственности виновные в убийствах на Майдане в феврале 2014 года, гибели людей в Одессе в мае 2014, а также в убийстве журналиста Павла Шеремета, адвоката Юрия Грабовского, активистки Амины Окуевой и других.

Ответственность за нарушения прав человека в Донбассе и Крыму, который назван в документе оккупированным, возложена на Россию. Применительно к так называемым "ДНР" и "ЛНР" речь идет о политически мотивированных похищениях людей, пытках, ограничении основных свобод. Наиболее серьезные нарушения прав человека в Крыму - политически мотивированные исчезновения людей, пытки, ограничения свободы мнений и объединений, а также созданная властями обстановка безнаказанности. Особенно отмечены репрессии в отношении крымских татар. Подчеркивается, что около 50 осужденных в Крыму отнесены международными правозащитными организациями к числу политзаключенных.

В Вашингтоне накануне были представлены доклады о ситуации с правами человека в 199 государствах и территориях.