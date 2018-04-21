В Кемерове власти сорвали митинг против Тулеева

В Кемерове, где 25 марта при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли десятки людей, власти воспрепятствовали проведению митинга за отставку главы областного законодательного собрания Амана Тулеева.

Как сообщает Сибирь.Реалии, центральная площадь, на которую была подана заявка на митинг, с утра была оцеплена полицией, людей туда не пускают до сих пор.

В Кемеровской области были задержаны автомобили с жителями Новокузнецка, которые направлялись в Кемерово на митинг против Амана Тулеева. По информации очевидцев, полиция сегодня устраивала рейды на трассах региона. "Никто до Кемерова так и не доехал, митинг был сорван. Три автомобиля были задержаны, четвертую машину развернули", - заявила супруга одного из организаторов Светлана Горенкова.

По информации Тайги.инфо, несколько активистов партии Яблоко были сегодня задержаны в Кемерове еще до начала пикета. В большинстве случаев свои действия полицейские объясняли "борьбой с экстремизмом" и другими оперативными мероприятиями.



Телеграм-канал "Открытый город" сообщает о задержании представителей коренного малочисленного народа - шорцев. Они ехали в Кемерово на митинг и были задержаны полицией и доставлены в отделение без предъявления обвинений и объяснения причин задержания. О том, что он был доставлен в полицию, пишет в фейсбуке и гражданский активист Максим Учватов.

Тулеев много лет был губернатором Кемеровской области. После пожара в "Зимней вишне" в центре Кемерова сотни людей на несогласованном митинге потребовали его отставки. Тулеев спустя несколько дней ушел с поста, однако тут же был избран главой законодательного собрания области. В пятницу Тулеев заявил, что "устал от грязи и лжи" и хочет уйти из политики, однако не назвал точной даты.

По официальным данным, при пожаре погибли 60 человек, большинство - дети.