Умерла Нина Дорошина, звезда фильма "Любовь и голуби"

В Москве умерла народная артистка РСФСР Нина Дорошина. Наиболее известная ее роль в кино - роль Надежды в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби".
Дорошиной было 83 года. О ее смерти сообщает ТАСС.
Долгие годы, с конца 1950-х, Дорошина играла на сцене московского театра "Современник". Среди ее работ в кино - роли в фильмах "По семейным обстоятельствам" и "Человек родился".
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