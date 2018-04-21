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Умерла Нина Дорошина, звезда фильма "Любовь и голуби"

В Москве умерла народная артистка РСФСР Нина Дорошина. Наиболее известная ее роль в кино - роль Надежды в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби".

Дорошиной было 83 года. О ее смерти сообщает ТАСС.

Долгие годы, с конца 1950-х, Дорошина играла на сцене московского театра "Современник". Среди ее работ в кино - роли в фильмах "По семейным обстоятельствам" и "Человек родился".

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