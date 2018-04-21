Правозащитники сообщили о гибели четырех людей в СИЗО Симферополя

В следственном изоляторе Симферополя в аннексированном Россией Крыму за последние два месяца покончили с собой трое арестантов, еще один предпринял попытку самоубийства и был доставлен в больницу.

Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний, подчеркнув, что два самоубийства произошли в марте и одно – в апреле. Ранее Крымская правозащитная группа выступила с утверждением, что только в апреле в симферопольском СИЗО были обнаружены мертвыми четыре человека, причем, как считают правозащитники, версии об их самоубийстве по ряду причин можно считать "малоубедительными". Утверждается, что двое из погибших – крымские татары. Эту информацию ФСИН пока не комментирует.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проверить эту информацию.